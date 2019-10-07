ТОП-10 дизельных автомобилей на рынке Санкт-Петербурга

сегодня, 08:32 2125 0

ТОП-10 дизельных автомобилей на рынке Санкт-Петербурга

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
Все ежемесячные обзоры

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, в Санкт-Петербурге по итогам января – августа 2019 года составил около 8 тыс. единиц. Это на 10% ниже, чем за 8 месяцев прошлого года.

Самым популярным таким автомобилем в Северной столице является Mitsubishi Pajero Sport, который за отчетный период разошелся тиражом в 515 экземпляров. Второе место здесь занимает BMW 5-Series, обладателями которого стали 372 петербуржца. На третьем месте расположился кроссовер Skoda Kodiaq с показателем 363 купленных дизельных автомобиля, на четвертом – KIA Sorento (321 шт.).

Далее с одинаковыми результатами следуют Hyundai Santa Fe и Renault Duster (по 309 шт.). Кроме них, в ТОП-10 петербургского рынка новых дизельных легковых автомобилей за 8 месяцев нынешнего года попали: BMW X5 (280 шт.), Toyota Land Cruiser Prado (274 шт.), BMW X3 (256 шт.) и Mercedes-Benz GLS (224 шт.).

Напомним, также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили аналогичный рейтинг по Москве.

Быстро узнать актуальную стоимость дизельного автомобиля (и не только) на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили продажи санкт-петербург дизель модели-лидеры дизельные автомобили bmw bmw 5 серии bmw x3 bmw x5 hyundai hyundai santa fe kia kia sorento mercedes-benz mitsubishi mitsubishi pajero sport renault renault duster skoda skoda kodiaq toyota toyota land cruiser prado

Новости на тему

ТОП-10 дизельных автомобилей, которые покупают москвичи

7 октября 2019

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в ноябре? («Автостат»)

2 ноября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка России в сентябре 2019 года

7 октября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно