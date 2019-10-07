ТОП-10 дизельных автомобилей на рынке Санкт-Петербурга

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, в Санкт-Петербурге по итогам января – августа 2019 года составил около 8 тыс. единиц. Это на 10% ниже, чем за 8 месяцев прошлого года.

Самым популярным таким автомобилем в Северной столице является Mitsubishi Pajero Sport, который за отчетный период разошелся тиражом в 515 экземпляров. Второе место здесь занимает BMW 5-Series, обладателями которого стали 372 петербуржца. На третьем месте расположился кроссовер Skoda Kodiaq с показателем 363 купленных дизельных автомобиля, на четвертом – KIA Sorento (321 шт.).

Далее с одинаковыми результатами следуют Hyundai Santa Fe и Renault Duster (по 309 шт.). Кроме них, в ТОП-10 петербургского рынка новых дизельных легковых автомобилей за 8 месяцев нынешнего года попали: BMW X5 (280 шт.), Toyota Land Cruiser Prado (274 шт.), BMW X3 (256 шт.) и Mercedes-Benz GLS (224 шт.).

Напомним, также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили аналогичный рейтинг по Москве.

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