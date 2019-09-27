АВТОВАЗ может начать продажи LADA Van в 2020 году

АВТОВАЗ планирует начать продажи новой модели LADA Van летом 2020 года. Об этом порталу «Лада.Онлайн» сообщил источник, приближенный к заводу. В свою очередь, в пресс-службе АВТОВАЗа заявили, что у LADA, действительно, большие планы по продолжению обновления модельного ряда, однако автомобиля с подобным типом кузова в ближайшие годы ожидать не стоит.

Напомним, первая информация о новой модели АВТОВАЗа LADA Van появилась в конце ноября 2018 года во время подачи заявки компании на заключение СПИК. Новинка будет представлять собой «каблучок» Renault Dokker с измененным дизайном. Передняя часть минивэна будет очень сильно будет напоминать LADA Vesta. Изначально сообщалось, что старт производства LADA Van состоится после 2020 года, вероятно, что ближе к 2022-му. Выпуск планируется на первой нитке главного конвейера.

В настоящее время бренд LADA представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют пять модельных семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4x4. Напомним, в декабре 2018 года АВТОВАЗ подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, целью которого является поддержка развития в России брендов Альянса – LADA, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi, а также модернизация мощностей по их производству. В целом в рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года АВТОВАЗ планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов. В частности, ведется разработка нового поколения внедорожника LADA 4x4 NG, который выйдет на рынок не ранее 2022 года. Кроме того, АВТОВАЗ работает над рестайлингом универсала LADA Largus, который появится в продаже в ближайшие 2-3 года.

В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд рублей, создаст 2300 новых рабочих мест и совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта. В частности, в рамках СПИКа предполагается не только локализация глобальных автомобильных платформ, но и производство двигателя, включая газомоторный вариант, а также производство бесступенчатой коробки передач. Кроме того, инвесторы приняли на себя обязательства по внедрению облачной электронной технологии и локализации систем управления автомобилем.

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