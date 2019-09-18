Профсоюз отверг предложение GM и продолжит забастовку

Переговоры между руководством General Motors и бастующими работниками привели к ухудшению ситуации, сообщил вице-президент профсоюза автопроизводителей (United Auto Workers, UAW) Терри Диттс.

По его словам, переговорщики от профсоюза выдвинули топ-менеджменту свои требования по зарплатам, бонусам, медицинским страховками и гарантиям постоянного трудоустройства, однако реакции на них не последовало, а компания 6 октября снова сделала профсоюзу предложение, которое ранее уже было отвергнуто.

В GM заявили о готовности продолжать переговоры, пишет агентство "Интерфакс". Представители руководства встречаются с членами профсоюза ежедневно.

Забастовка рабочих продолжается уже четвертую неделю. Они добиваются увеличения зарплат, увеличения полагающейся им доли от прибыли компании, усиления гарантий трудоустройства, а также перевода ряда мощностей в США из Мексики и Китая. Ранее сообщалось, что руководство компании считает зарплаты своих сотрудников одними из самых высоких в отрасли и организацию производства в других странах связывает с необходимостью частично компенсировать затраты на персонал.

Аналитики считают, что забастовка уже стоила компании больше 1 млрд и недопроизводства 118 тыс. автомобилей. Акция стала самой долгой для компании с 1970 года, тогда рабочие бастовали 67 дней.