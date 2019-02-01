АВТОВАЗ готовит обновленную LADA Vesta

АВТОВАЗ в ближайшее время представит обновленную LADA Vesta. Вероятнее всего, промежуточное обновление модели дебютирует с комплектации Exclusive, пишет "Российская газета". Автомобиль выделяется новым сине-голубым металлизированным цветом "Дайвинг", шильдиками на пятой двери и рамках задних стекол, черным лакированным корпусом боковых зеркал, также усиленной тонировкой задних стекол, антенной "акулий плавник" и оригинальными двухцветными литыми дисками, которые ставились на спецверсию LADA Vesta XV Line.

Помимо этого, появились боковые ("тихие") зеркала аэродинамической формы с электроприводом складывания, стеклоподъемники с автоматическим доводчиком, форсунки стеклоомывателя на "жабо". Кстати говоря, АВТОВАЗ не стал ждать обновления и начал устанавливать на LADA Vesta новые ограничители дверей.

Интерьер отличается сиденьями, обшитыми новой тканью, черный потолком (как на Vesta Sport), кожаным рулевым колесом с кнопкой обогрева, более глубокими подстаканниками, мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Наконец, главное - LADA Vesta оснастят двигателем Renault H4Mk (мощность 113 л.с., 152 Нм крутящего момента) и бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E. Предполагается, что модернизированная модель с новой эмалью, нововведениями и агрегатами будет доступна как в кузове седан, так и в кузове универсал в различных исполнениях.

По предварительной информации, продажи обновленной Lada Vesta должны стартовать в ноябре нынешнего года, однако, дата может и измениться.

Стоит отметить, что полноценный рестайлинг модели (Vesta Ficelift) ожидается во второй половине следующего года. В рамках фэйслифта LADA Vesta обзаведется свежим дизайном экстерьера и полностью новым интерьером. Во внешнем виде автомобиля изменятся бампера, фары и фонари, решетка радиатора, крышка багажника, колесные диски, но при этом боковая часть кузова останется прежней. В салоне Vesta получит оригинальную переднюю панель, новый щиток приборов, дверные карты и центральный тоннель, большой сенсорный тачскрин, объединенный с блоком управления климатом.

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам девяти месяцев 2019 года продажи LADA Vesta на российском рынке выросли на 10% и составили 83502 автомобиля. Сегодня в это семейство входит шесть моделей: седан, седан LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW и SW Cross, двухтопливная LADA Vesta CNG и новинка 2019 года – LADA Vesta Sport, продажи которой начались в конце января.