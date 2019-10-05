Российский рынок новых LCV в сентябре вырос на 2%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легких коммерческих автомобилей в сентябре текущего года составил почти 9 тыс. единиц, что на 1,8% выше результата годичной давности.

Лидером российского рынка LCV остается отечественная марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось более 45% от общего объема. В количественном выражении это составило 4,1 тыс. экземпляров, что на 7,4% больше, чем в сентябре 2018 года. Вторую строчку снова занимает УАЗ, объем реализации которого снизился на 5,7% до 1,2 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров американский Ford с показателем почти 1,1 тыс. машин (+1,9 %). В сентябре в ТОП-5 лидеров рынка легкой коммерческой техники также вошли отечественная марка LADA (1 009 шт.; +20,5%) и немецкий Volkswagen (456 шт.; -0,7%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что за 9 месяцев 2019 года объем рынка легких коммерческих автомобилей в нашей стране снизился на 3% до 78,2 тыс. единиц.

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