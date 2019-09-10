Рынок новых грузовых автомобилей в сентябре упал на 5%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых грузовых автомобилей в России по итогам сентября 2019 года составил 6,1 тыс. единиц, что на 5,1% меньше, чем год назад.

Лидерство на рынке грузовиков традиционно удерживает отечественная марка KAMAZ, доля которой в прошлом месяце превысила 30% от всего объема. В количественном выражении это почти 1,9 тыс. единиц, что на 5,3% меньше, чем в сентябре 2018-го. Вторую строчку, с большим отставанием от лидера, занимает другой отечественный производитель – GAZ, продажи которого выросли на 28,1% до 770 единиц. Третье место у немецкого бренда MAN (481 шт.; -9,6%). Кроме них, в пятерку марок-лидеров грузового сегмента попали шведский Volvo (378 шт.; -0,8%) и немецкий Mercedes-Benz (352 шт.; -20,7%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за период с января по сентябрь 2019 года рынок новых грузовых машин тоже демонстрирует падение. За это время его объем составил почти 55 тыс. единиц, что на 3,5% ниже результата годичной давности.

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