Рынок автомобилей с пробегом в сентябре сократился на 3%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам сентября 2019 года достиг 455 тыс. единиц, что на 3% ниже результата годичной давности.

Около четверти российского рынка подержанных машин приходится на отечественную марку LADA. В первый осенний месяц объем перепродаж вазовских автомобилей составил 111,8 тыс. штук – на 5,5% меньше, чем в сентябре 2018 года. Далее в марочном рейтинге традиционно располагаются японские Toyota и Nissan, объемы вторичных рынков которых за прошлый месяц составили 50,2 и 25,4 тыс. автомобилей соответственно. При этом оба бренда демонстрируют отрицательную динамику (-1,5% и -3,7% соответственно). Замыкают пятерку лидеров две корейских марки – Hyundai (24,4 тыс. шт.; +1,6%) и KIA (22,9 тыс. шт.; +6,1%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам 9 месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом составил почти 4 млн единиц. Это чуть меньше (-0,4%), чем в январе – сентябре прошлого года.

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