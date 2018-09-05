«Автоимпорт» открыл новую сервисную станцию Mercedes-Benz в Липецке

Автомобильный холдинг «Автоимпорт» открыл в Липецке новую сервисную станцию Mercedes-Benz, которая осуществляет весь спектр услуг по послепродажному обслуживанию (включая гарантийный и кузовной ремонт), а также по продаже автомобилей Mercedes-Benz Certified.

Сервисная станция «Автоимпорт» оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет не только производить регламентное обслуживание, но и выполнять полный спектр ремонтных работ, сообщает пресс-служба Mercedes-Benz. В сервисной зоне находятся 7 рабочих постов, включая выделенный пост сервисной приемки, пост для приемки коммерческого транспорта, а также пост для установки дополнительного оборудования. Обслуживанием клиентов занимается команда из 20 профессионалов высокого класса. Пропускная cпособность сервиса составляет 10 автомобилей в день.

Площадь станции составляет более 1000 кв.м и включает шоу-рум на 5-6 автомобилей с пробегом, которые реализуются по программе Mercedes-Benz Certified. Обратившись к «Автоимпорт», клиент получает высококлассный сервис Mercedes-Benz, оригинальные запасные части и ремонт, произведенный в четко установленные сроки. На станции также реализована программа мобильности для клиентов на время ремонта. На втором этаже сервисной станции имеется зона отдыха, что позволяет клиентам с комфортом ожидать завершение ремонта своего автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 3786 легковых автомобилей – на 16% больше, чем годом ранее. В результате Mercedes-Benz вошел в ТОП-10 самых продаваемых марок на российском рынке, а также стал лидером в премиальном сегменте. По итогам девяти месяцев 2019 года в России было продано 29632 машины штутгартской марки, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.