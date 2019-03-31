Geely в сентябре увеличила продажи в России более чем в 2 раза

Российские дилеры Geely в сентябре реализовали 803 автомобиля, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам девяти месяцев 2019 года в России была продана 6341 машина китайской марки (рост в 3,3 раза), сообщает пресс-служба Geely.

Флагманский внедорожник Geely Atlas сохраняет лидерство среди китайских автомобилей, представленных на российском рынке. Продажи этой модели в сентябре составили 598 машин, а с начала года – 5111 единиц. Как отмечается, высокая популярность Geely Atlas обусловлена появлением в России в конце февраля 2019 года долгожданной версии с 1,8-литровым турбированным двигателем. Также большое внимание клиентов Geely привлекла мультимедийная система Яндекс.Авто, которую в Geely Atlas начали устанавливать с августа 2019 года.

В скором времени на российском рынке появится еще один кроссовер Geely – модель GS. Стоимость Geely GS в базовой комплектации Comfort с механической коробкой передач составит 1 млн 299 тыс. 990 рублей, а топовый Geely GS Luxury с роботизированной коробкой передач можно будет заказать по цене от 1 млн 499 тыс. 990 рублей.

Компания Geely планирует и дальше укреплять свои позиции на российском рынке благодаря выводу сразу нескольких новинок – Geely Coolray (SX11) и премиального кроссовера-купе Geely FY-11.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».