Каждый второй покупаемый автомобиль в Москве и Санкт-Петербурге – SUV

сегодня, 10:43 815 0

Каждый второй покупаемый автомобиль в Москве и Санкт-Петербурге – SUV - suv

Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля
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По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых кроссоверов и внедорожников в России по итогам 8 месяцев 2019 года составил около 440 тыс. единиц. При этом четверть от данного количества пришлась на Москву и Санкт-Петербург.

Если жители столицы приобрели 72,6 тыс. автомобилей сегмента SUV, то петербуржцы за отчетный период купили 33 тыс. таких машин. Также стоит отметить, что в обоих мегаполисах кроссоверы и внедорожники заняли половину местного рынка новых легковых автомобилей: в Москве на их долю пришлось 51,2%, а в Питере – 49,9%.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», показатели обоих городов оказываются заметно выше общероссийского уровня. Так, доля SUV в целом по стране за январь – август текущего года составила почти 44%. О том, сколько она составляет в других городах РФ, можно узнать в специально подготовленном пресс-релизе.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля сегмента SUV (и не только) на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили продажи внедорожники москва санкт-петербург suv кроссоверы

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