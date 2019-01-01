Каждый второй покупаемый автомобиль в Москве и Санкт-Петербурге – SUV

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых кроссоверов и внедорожников в России по итогам 8 месяцев 2019 года составил около 440 тыс. единиц. При этом четверть от данного количества пришлась на Москву и Санкт-Петербург.

Если жители столицы приобрели 72,6 тыс. автомобилей сегмента SUV, то петербуржцы за отчетный период купили 33 тыс. таких машин. Также стоит отметить, что в обоих мегаполисах кроссоверы и внедорожники заняли половину местного рынка новых легковых автомобилей: в Москве на их долю пришлось 51,2%, а в Питере – 49,9%.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», показатели обоих городов оказываются заметно выше общероссийского уровня. Так, доля SUV в целом по стране за январь – август текущего года составила почти 44%. О том, сколько она составляет в других городах РФ, можно узнать в специально подготовленном пресс-релизе.

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