GAC GS8 появится на российском рынке в декабре

Компания GAC Motor в декабре выйдет на российский рынок со своим внедорожником GS8. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщила представитель GAC Motor по связям с общественностью Жэнь Хунбинь. Напомним, изначально предполагалось, что китайский бренд начнет продажи в России в августе. При этом помимо GS8 речь шла о кроссоверах GS5 и минивэнах GM8.

Между тем, компания GAC Motor сертифицировала внедорожник GS8 для российского рынка еще в сентябре. Согласно ОТТС, у GS8 будут передне- и полноприводная модификации и семиместный салон (формула 2+3+2). Габаритные размеры машины – 4836 x 1910 x 1770 мм, колесная база – 2800 мм. Под капотом внедорожника установлен 2,0-литровый турбомотор собственного производства 4B20M1, мощность которого составляет 190 л.с. А в пару ему положена 6-диапазонная автоматическая коробка передач TF-83SC производства Aisin. Передняя подвеска – независимая типа Макферсон, сзади – многорычажка. Все тормозные механизмы – дисковые. В линейке шин указаны два типоразмера: 235/60 R18 и 245/55 R19.

В списке опций указаны устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», климатическая система, две подушки безопасности для водителя и одна для пассажира. Добавить ему боковую подушку, а также коленные подушки безопасности можно будет по заказу.

Цены на GAC GS8 пока не известны, но, по данным источников, дешевле 1,8 млн рублей GAC GS8 в России не будет. Как заявили ранее представители GAC Motor, их автомобили оцениваются выше, чем другого премиального бренда из Поднебесной – Haval.

В дальнейшем модельный ряд GAC на российском рынке должны пополнить кроссовер GS5 и минивэн GM8. Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в компании GAC Motor, в ближайшие 3 – 5 лет планируется реализовать на российском рынке до 50 тысяч автомобилей. Представители марки отметили, что рассматривают Россию как потенциально крупнейший авторынок в Европе.

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