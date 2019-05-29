Jaguar Land Rover открыл новый дилерский центр на севере Москвы

В Москве состоялось долгожданное нового дилерского центра Jaguar Land Rover АВТОDOM, который выполнен в формате ARCH. Его расположение позволит клиентам и потенциальным покупателям, проживающим в северном и северо-западном округах столицы, с удобством приобретать, а также обслуживать автомобили Jaguar и Land Rover.

Дилерский центр занимает площадь свыше 4000 кв.м и имеет трехуровневое расположение, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия. На «минус первом» уровне располагается сервисная зона на 12 постов, склад запасных частей и парковка для товарных автомобилей. Оснащение сервисной зоны отвечает самым высоким требованиям производителя и включает в себя в том числе пост для обслуживания электрических автомобилей и автомобилей с гибридными силовыми установками. На первом этаже дилерского центра располагается шоу-рум, в котором представлен полный модельный ряд новых автомобилей Jaguar и Land Rover, зона автомобилей с пробегом, реализуемых в рамках программы Approved, уютные клиентские зоны отдыха, зона сервис-бюро и интерактивной приемки, магазин запасных частей и дополнительного оборудования, ресепшн, а также зона выдачи автомобилей. На втором этаже здания располагаются ресторан, офисы страховых и финансовых услуг.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года компания Jaguar Land Rover Россия реализовала 7303 автомобиля, что на 16% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Так, в отчетный период российские клиенты приобрели 5992 внедорожника Land Rover – на 13% меньше, чем годом ранее. Реализация автомобилей Jaguar составила 1311 единиц (-27%), согласно данным АЕБ.

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