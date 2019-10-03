Минпромторг предлагает увеличить нагрузку на импорт автомобилей

Минпромторг отказался от идеи дифференциации промсубсидий, предложив гарантию полной компенсации утильсбора всем автопроизводителям, которые заключил специнвестконтракты (СПИК). Взамен чиновники предлагают увеличить нагрузку на импорт, а допдоходы направить на стимулирование локализации, пишет газета «Коммерсант». В частности, барьер для импорта (ограничения в виде пошлин и утильсбора), составляющий сегодня около 30% для легковых автомобилей, предложили увеличить до 40–45%. От такой схемы теоретически пострадает только импорт, но в реальности, как говорят источники в отрасли, именно импорт позволяет концернам зарабатывать в России и балансировать убытки от локального производства.

Напомним, провести очередную индексацию утилизационного сбора на легковые и коммерческие автомобили Минпромторг предлагает с 1 января 2020 года. Индексация нужна для сохранения нагрузки на импорт автомобилей после сентябрьского снижения ввозных пошлин. По словам глава Минпромторга России Дениса Мантурова, предлагаемое увеличение ставок утилизационного сбора на автомобили в некоторых случаях превысит 120%, но в стоимости машины его доля останется в пределах 1,5-2%.

Как отмечает генеральный директор дивизиона «Химки» ГК «АвтоСпецЦентр» Илья Петров, нынешняя ситуация на российском авторынке не располагает к очередному повышению утилизационного сбора. До конца года продажи автомобилей в России вряд ли покажут рост, так как цены уже достигли критического пика, несмотря на программы господдержки, эффективность которых значительно снизилась: сегодня они покрывают менее 20% рынка против 40% годом ранее. Индексация утилизационного сбора повлечет за собой увеличение розничных цен и негативно отразится на потребительском спросе.