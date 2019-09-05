«СимАЗ» запускает в производство новую модель газового автобуса

Ульяновское предприятие «СимАЗ» в текущем году запускает в производство новую модель автобуса, работающего на метане. Автобус на шасси Isuzu предназначен для перевозки 54 пассажиров на городских и пригородных маршрутах. Новый продукт также соответствует требованиям госпрограммы Российской Федерации «Доступная среда», а в качестве топлива используется природный газ, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.

«На сегодняшний день собран первый образец для испытаний. Автобус в сентябре прошел все ступени необходимой сертификации. В 2019 году будет произведено около 300 единиц техники, а в 2020 году – около 700, 80% из которых – модели, которые работают на природном газе», – рассказал министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин.

По итогам восьми месяцев 2019 года «СимАЗ» увеличил объем отгруженной продукции более чем в 7 раз относительно аналогичного периода прошлого года. Напомним, в июле 2017 года компании «Исузу Рус» и «СимАЗ», а также правительство Ульяновской области подписали меморандум о намерениях по производству автобусов малого класса. В марте 2018 года на мощностях производственного комплекса «СимАЗ» в Ульяновске началось серийное производство автобусов «СимАЗ» на базе шасси Isuzu. Завод «Исузу Рус» осуществляет сборку шасси N-серии для производства городских и междугородных автобусов малого класса. Продажи осуществляются через дилерские сети обеих компаний.

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