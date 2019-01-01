ТОП-10 дизельных автомобилей, которые покупают москвичи

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в Москве объем рынка новых легковых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, по итогам 8 месяцев 2019 года составил 19,2 тыс. единиц. Это на 2% ниже результата годичной давности.

Самым популярным таким автомобилем в российской столице на этот раз стал BMW 5-Series, обладателями которого за отчетный период стали 1120 москвичей. На втором месте расположился кроссовер Skoda Kodiaq с показателем 921 автомобиль. Третью строчку занял кроссовер BMW X3, результат которого составил 776 купленных экземпляров.

Совсем чуть-чуть от тройки лидеров отстает Hyundai Santa Fe (772 шт.), а замыкает первую пятерку Mitsubishi Pajero Sport (767 шт.). Кроме них, в ТОП-10 московского рынка новых дизельных легковых автомобилей за 8 месяцев нынешнего года попали: KIA Sorento (728 шт.), Toyota Land Cruiser Prado (724 шт.), BMW 3-Series (685 шт.), BMW X5 (643 шт.) и Mercedes-Benz E-Class (608 шт.).