Rolls-Royce вновь остался без шеф-дизайнера

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Rolls-Royce вновь остался без шеф-дизайнера

Портрет российского автовладельца
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Компания Rolls-Royce объявила об уходе главного дизайнера Йозефа Кабаня, который, как сказано в пресс-коммюнике, решил покинуть компанию немедленно в своих интересах. Напомним, шеф-дизайнером британской марки Кабань был лишь шесть месяцев: он вступил в должность 1 апреля этого года. Компания благодарит его за вклад в развитие, хотя едва ли за столь короткий период Йозеф Кабань смог серьезно поучаствовать хоть в одном проекте.

Как пишет издание «Авторевю», это уже второй подряд «побег» шеф-дизайнера из компании Rolls-Royce. Прежний глава этого направления Джайлс Тейлор оставил должность в 2018 году для того, чтобы стать вице-президентом по дизайну и главным креативным директором китайской корпорации FAW, которой принадлежит и наиболее престижный в КНР легковой бренд Hongqi. Тогда Rolls-Royce пришлось оставаться без главного дизайнера около полугода – и теперь эта должность снова вакантна.

Йозеф Кабань известен в первую очередь как автор облика автомобилей Skoda Fabia, Octavia и Superb нынешних поколений, а также кроссоверов Skoda Kodiaq и Karoq. Хотя прежде он участвовал в работе над экстерьером суперкара Bugatti Veyron и несколько лет трудился в дизайн-центре Audi. В 2017 году Йозеф перешел в компанию BMW, откуда его и перевели в принадлежащий баварскому концерну Rolls-Royce. Но о следующем месте работы словацкого дизайнера пока ничего не известно.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: кадровые назначения дизайн премиум-марки rolls-royce

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