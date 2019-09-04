Isuzu анонсировал премьеру пикапа D-Max нового поколения

Японская компания Isuzu анонсировала премьеру пикапа D-Max нового поколения. Соответствующий тизерный видеоролик опубликовало на своем YouTube-канале таиландское подразделение бренда. Официальная премьера автомобиля должна состояться 19 октября, сообщает портал Autonews.ru.

Судя по ролику, пикап Isuzu D-Max получит новую шестиугольную решетку радиатора, U-образные светодиодные контуры фар и новые фонари. В салоне машины установят обновленную приборную панель.

Технические характеристики автомобиля пока держатся в секрете. По неофициальным данным, новинка получит 1,9-литровый дизельный агрегат с отдачей 150 л.с. и 350 Н•м крутящего момента. Также не исключается появление 3,0-литрового дизельного двигателя Isuzu 4JJ1.

Напомним, ранее гендиректор Isuzu Rus Фабрис Горлье заявлял, что после 2023 года японский автоконцерн Isuzu будет готов организовать производство своих пикапов в России – как для внутреннего рынка, так и для экспорта. К этому времени ежегодные продажи пикапов Isuzu в России могут достичь 2-3 тыс. машин в год.

Свой пикап D-Max японский автоконцерн вывел на российский рынок в конце 2016 года. По данным Isuzu Rus, в прошлом году продажи пикапов Isuzu D-Max выросли в 2,9 раза и составили 489 машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле 2019-го в России стартовали продажи обновленного пикапа Isuzu D-Max 2019 модельного года. Модель предлагается в пяти комплектациях по цене от 2 млн 145 тыс. рублей до 2 млн 595 тыс. рублей. Пикап доступен в полуторном и в двойном исполнении. На все версии Isuzu D-Max 2019 модельного года устанавливается новый силовой агрегат – 3-литровый дизельный двигатель Isuzu 4JJ1 (177 л.с. / 430 Нм), оснащенный системой турбонаддува с изменяемой геометрией VGS Turbo и интеркуллером. На выбор покупателям предлагается две новые коробки передач – механическая 6-ступенчатая Isuzu MVL-6N и автоматическая 6-ступенчатая Aisin AWR6B45 II. Все модели Isuzu D-Max 2019 модельного года оборудованы системой подключаемого полного привода Part-time с понижающим рядом.

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