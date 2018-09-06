АВТОВАЗ отзывает 4 тысячи автомобилей LADA Granta

сегодня, 15:15 863 0

АВТОВАЗ отзывает 4 тысячи автомобилей LADA Granta

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АВТОВАЗ объявил об отзыве 3994 автомобилей LADA Granta, реализованных с августа 2019 года по сегодняшний день. Причиной отзыва является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет выполнена замена обратного клапана усилителя тормоза. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», LADA Granta остается самой продаваемой моделью на российском рынке. Так, по итогам девяти месяцев 2019 года реализация LADA Granta выросла на 38% и составила 96974 автомобиля.

Напомним, продажи новой LADA Granta начались осенью прошлого года. Дизайн автомобиля приведен в соответствие с «ИКС – графикой», фирменной ДНК стиля LADA, стали более удобными сиденья и органы управления автомобилем, улучшены аэродинамика кузова и управляемость, повышена разгонная динамика.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз отзыв lada granta

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