Volkswagen в сентябре увеличил продажи в России на 2%

Российские дилеры Volkswagen в сентябре реализовали 9560 автомобилей, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам девяти месяцев 2019 года продажи Volkswagen в нашей стране увеличились на 2% и составили 76186 машин, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в сентябре остановили свой выбор 5385 покупателей (+7%). Вместе с тем российские клиенты все чаще делают выбор в пользу внедорожной линейки Volkswagen. Так, в прошлом месяце было продано 3192 автомобиля Tiguan, что на 8% выше показателя годичной давности. Обладателями внедорожников Touareg стали 676 клиентов, а самую большую модель марки, внедорожник Teramont, выбрали 256 покупателей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентября российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на кроссовер Tiguan в новом исполнении Winter Edition, которая предлагает широкий набор зимних опций. Цены на специальную версию начинаются от 1 млн 559 тыс. рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки. Благодаря версии Winter Edition Tiguan с автоматической коробкой передач и полным приводом кроссовер становится доступнее и предлагается по цене от 1 млн 729 тыс. рублей.

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