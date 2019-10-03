КАМАЗ запустил маркетплейс для продвижения своей техники

КАМАЗ запустил специализированный сайт, ориентированный на продвижение автомобилей, имеющихся на складах дилеров и официальных партнеров КАМАЗа. Проект маркетплейса – один из инструментов цифровизации, позволяющий повысить узнаваемость камазовского бренда, а также увеличить долю КАМАЗа на рынке грузовой техники, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Основная задача, которую решает сайт – минимизация затрат дилерских центров на продвижение своей продукции, а также оптимизация внутренних процессов.

Сайт Truckinstock.com представляет собой интернет-площадку, где представлены дилеры и заводы-изготовители спецтехники, являющиеся официальными партнерами КАМАЗа и занимающиеся продвижением автотехники. В числе основных вкладок – алфавитный каталог представленной техники и каталог организаций. Среди них представлены лизинговые компании, а также компании-дилеры и производители автотехники. На данный момент на площадке зарегистрированы более 20 организаций, которые ежедневно размещают объявления об имеющейся на складах технике.

На сайте уже создан личный кабинет дилеров, где они могут отслеживать клиентов, количество обращений, статистику посещений. Сейчас в разработке личный кабинет для покупателей, где они смогут заказать технику, если ее нет в наличии. Будет предусмотрен конфигуратор, который позволит клиенту самостоятельно «собрать» технику, которая ему нужна, и заказать ее у конкретного дилера или напрямую через «Торгово-финансовую компанию «КАМАЗ».

Сейчас на сайте представлены не только российские дилерские площадки, но и представители Республики Казахстан. Также есть заинтересованность у партнеров из Узбекистана. К концу года планируется сделать английскую версию сайта, что позволит работать с клиентами по дальнему зарубежью, которые также готовы размещать свои объявления на площадке. По словам руководителя проекта«Маркетплейс грузовой автотехники» Марины Спиридоновой, вложенные компанией инвестиции планируется окупить в 2020 году.

Кроме рынка грузовых автомобилей, мы регулярно мониторим рынок легковых. Узнать цены на новые легковые автомобили можно на сайте «Цена Авто».