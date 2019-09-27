Города с самыми высокими зарплатами: сколько их жителям копить на автомобиль?

Стали известны города России с наибольшими зарплатами – соответствующий рейтинг составили в РИА Новости. Его лидером является Москва, показатель среднемесячной чистой заработной платы в которой по итогам 1 полугодия 2019 года составил 96,9 тыс. рублей.

Между тем, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили подсчитать, сколько времени потребуется жителям этих городов (с такой зарплатой), что накопить на новый автомобиль. Сразу оговоримся, что это условный расчет, т.к. не учитывает никакие другие траты, а только то, что человек всю зарплату будет откладывать исключительно на покупку машины, не прибегая к кредиту. Он не дает четкого представления о сроках накопления денег, но позволяет судить об экономических условиях, в которых проживает большинство граждан РФ.

В качестве автомобиля, на который необходимо накопить, мы решили взять самую популярную модель в каждом городе. В результате получилось, что жителю российской столицы нужно 7 месяцев, чтобы накопить на седан Volkswagen Polo, который является лидером столичного рынка (по итогам 8 месяцев нынешнего года). Его минимальная стоимость составляет 679,9 тыс. рублей.

В пятерку лидеров российских городов с наибольшими зарплатами также попали: Южно-Сахалинск (90,6 тыс. руб.), Салехард (88 тыс. руб.), Магадан (82,9 тыс. руб.) и Петропавловск-Камчатский (80,4 тыс. руб.). Таким образом, жителям Южно-Сахалинска нужно 18 месяцев, что накопить на кроссовер Toyota RAV4 (от 1 млн 616 тыс. руб.). В Салехарде этот срок составит 11 месяцев, чтобы попытаться стать владельцем Hyundai Creta (от 947 тыс. руб.), в Магадане – 9,5 месяца (УАЗ «Патриот», от 777 тыс. руб.). А вот в Петропавловске-Камчатском на указанные цели потребуется 31 месяц, поскольку лидером местного авторынка является внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (от 2 млн 499 тыс. руб.).

В Санкт-Петербурге при средней зарплате 63,8 тыс. рублей нужно 12 месяцев, чтобы накопить на седан Hyundai Solaris (от 746 тыс. руб.), а в Екатеринбурге (46,2 тыс. руб.) – 16,5 месяца, дабы претендовать на покупку соплатформенного KIA Rio (от 769,9 тыс. руб.).

В Волгограде самой популярной моделью на авторынке является отечественная LADA Granta, минимальная цена которой составляет 444,9 тыс. рублей. Таким образом, при среднемесячной зарплате 33 тыс. рублей местному жителю на этот автомобиль нужно копить в течение 13,5 месяца.

Примерно вдвое больше времени нужно будет жителю Черкесска, который с показателем 26,4 тыс. рублей занял последнее место в рейтинге городов РФ по зарплатам. На авторынке здесь лидирует LADA Vesta, стоимость которой начинается от 606,9 тыс. рублей. Соответственно, чтобы совершить ее покупку, нужно копить 23 месяца.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».