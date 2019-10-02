В сентябре продано более 230 сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом

сегодня, 12:16 395 0

В сентябре продано более 230 сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом

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Компания «ММС Рус» в рамках программы «Diamond Car» по итогам сентября реализовала 233 автомобиля Mitsubishi с пробегом. Лидерство по продажам в рамках программы остается за Mitsubishi Outlander – в прошлом месяце был продан 133 кроссовера этой модели, сообщает пресс-служба «ММС Рус». Количество официальных дилеров, участвующих в программе, осталось неизменными и составило 105 предприятий.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Mitsubishi реализовали 3774 автомобиля – на 9% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2019 года в России продан 28840 автомобилей Mitsubishi, что на 8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: вторичный рынок автомобили с пробегом mitsubishi

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