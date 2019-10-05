Представлен Hyundai Solaris с газобалонной установкой

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Представлен Hyundai Solaris с газобалонной установкой

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В рамках IX Петербургского газового форума представлен прототип битопливного Hyundai Solaris, в создании которого принял участие отдел разработок и инжиниринга ГК «АТС». Автомобиль использует в качестве топлива бензин или метан, пишет издание «АвтоСреда».

Как заявила руководитель группы по связям с общественностью «Хендэ Мотор СНГ» Юлия Тихонравова, выставочным экземпляром дело не ограничится. Хотя точных данных о том, сколько сможет сэкономить владелец Solaris CNG на топливе, пока нет. Неизвестна и примерная цена новой версии автомобиля.

На данный момент самой доступной заводской битопливной моделью в России является LADA Largus. При этом в октябре АВТОВАЗ запустил специальную акцию для покупателей LADA Largus CNG – разница в цене между двухтопливным автомобилем и версией, работающей на бензине, составит всего 22 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Renault Россия совместно с ГК «АТС» представили прототип седана Renault Logan с газобаллонной установкой. Автомобиль построен на базе серийной модели в комплектации Life с двигателем 1,6 л в паре с механической трансмиссией. Как отмечается, эта версия наиболее востребована транспортным сектором, который является драйвером перехода на газомоторное топливо (CNG) с целью снижения расходов, поэтому именно она была выбрана в качестве подготовки прототипа.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: газовое топливо газомоторная техника hyundai hyundai solaris

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