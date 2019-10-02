Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей

Сбербанк зарегистрировал компанию «Сбер.Авто», учредителем которой выступает подконтрольная госбанку структура «Цифровые активы». Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

Ранее источники «РБК» сообщали, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей. Он должен быть похож на «ДомКлик», через который сейчас можно приобрести недвижимость и оформить ипотеку. По словам источника, Сбербанк уже ведет переговоры с крупнейшими игроками авторынка. На автомобильном маркетплейсе будут представлены новые и подержанные машины, их можно будет приобрести в кредит.

По словам другого собеседника, проект задуман для «дочки» Сбербанка Сетелем Банка, который специализируется на автокредитовании. В 2018 году Сетелем Банк выдал ссуды на 86,2 млрд рублей, увеличив портфель на 15,1%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках стратегии по трансформации Сбербанка в единую экосистему реализован проект интеграции автокредитов дочернего Сетелем Банка в систему интернет-банкинга Сбербанк Онлайн. Для получения кредита на покупку автомобиля (нового или подержанного) клиент теперь может подать заявку в знакомом ему интерфейсе Сбербанк Онлайн – как в мобильном приложении, так и в веб-версии – и получить одобрение в Сетелем Банке.

Клиент выбирает модель автомобиля, после чего ему предлагаются имеющиеся варианты автокредитования с учетом скидок и специальных условий финансовых программ, реализуемых Сетелем Банком совместно с автопроизводителями и дилерскими центрами. Заполнение заявки на кредит занимает всего три минуты благодаря тому, что многие данные автоматически берутся из профиля клиента. Решение по заявке принимается в среднем за 30 секунд. После одобрения заявки клиент с помощью интерактивной карты выбирает дилерский центр для приобретения машины и затем, подписав документы в автосалоне, может уехать оттуда на приобретенном автомобиле. В дальнейшем через Сбербанк Онлайн клиент может получать информацию об автокредите и управлять его погашением.