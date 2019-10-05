LADA 4x4 станет автомобилем «скорой помощи»

Внедорожник LADA 4x4 в пятидверной модификации превратят в автомобиль для перевозки врачей «скорой помощи», а также пациентов с ограниченными возможностями. Никаких глобальных доработок автомобиль не получит – согласно полученному ОТТС под капотом по-прежнему будет располагаться 1,7-литровый двигатель мощностью 83 л.с. В паре с ним будет работать 5-ступенчатая механическая коробка передач, пишет портал Motor.ru.

Кроме того, в списке оборудования для этой версии появятся электрические стеклоподъемники, кондиционер, люк в крыше, подножки, отопитель для пассажиров заднего ряда сидений. Также будет установлен поворотно-выдвижной механизм переднего правого сидения, носилки и приемное устройство.

Обычную LADA 4x4 в пятидневном исполнении можно купить за 562,9 тыс. рублей, а самая дорогая версия вазовского внедорожника с пятью дверями обойдется минимум в 618,9 тыс. рублей. Напомним, LADA 4x4 текущего поколения представлен на рынке в трех- и пятидверном типах кузова.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года продажи LADA 4х4 на российском рынке составили 23464 автомобиля, что на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате вазовский внедорожник вошел в пятерку самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Как сообщалось ранее, в рамках долгожданного рестайлинга внедорожник LADA 4х4 получит свежий экстерьер. Снаружи LADA 4x4 FL будет отличаться новыми бамперами, при этом спереди появятся встроенные штатные противотуманные фары. Детали кузова, фары и фонари останутся прежними. Также модернизированная версия классической LADA 4x4 получит полностью новый салон, который будет отличаться измененной передней панелью, рулевым колесом, комбинацией приборов (схожа с Granta FL), центральным тоннелем, дверными картами, сиденьями другой формы и подголовниками заднего дивана, формованным потолком с плафоном и системой ЭРА-ГЛОНАСС. Помимо этого, на крыше соответственно внедрят штатную антенну, установят уплотнители нового образца, современный кондиционер, также изменится конструкция отопителя. По неофициальным данным, старт серийного производства LADA 4x4 FL запланирован на декабрь текущего года. В продажу новинка должна поступить только в январе-феврале 2020 года.

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