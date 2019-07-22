Какими автомобилями владеют пенсионеры и люди предпенсионного возраста в РФ?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам проведенных онлайн-опросов российских автовладельцев определили, какие модели автомобилей в нашей стране наиболее популярны среди пенсионеров и людей предпенсионного возраста.

Опрос показал, что лидером здесь является семейство LADA Classic. Так, 3,1% всех респондентов в возрасте старше 55 лет являются владельцами таких автомобилей. На втором месте по распространенности – Ford Focus с результатом 2,4%. Замыкает тройку лидеров еще одна отечественная модель – LADA Samara (2,2%).

Далее в рейтинге располагается Renault Logan (2,1%), а следующие два места, с одинаковым показателем (2%), занимают LADA Kalina и Toyota Corolla. Также в десятку самых распространенных попали LADA Granta (1,9%), Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai (по 1,8%).

Отметим, что в ходе исследования было суммарно обработано более девяти тысяч анкет автовладельцев в возрасте старше 55 лет. Опросы проводились в период с 2013 по 2019 годы, при этом учитывались модели, количество анкет по которым составило не менее 150 штук.

Напомним также, что ранее специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, какие автомобили являются самыми распространенными у молодых россиян.

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