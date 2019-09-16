На долю LADA XRAY с «автоматом» приходится 9% от общих продаж

сегодня, 12:22 545 0

На долю LADA XRAY с «автоматом» приходится 9% от общих продаж

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За 8 месяцев 2019 года в России было реализовано 1695 новых автомобилей LADA XRAY (вместе с версией Cross), оснащенных автоматической трансмиссией. Как подсчитали эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это соответствует 9% от общих продаж семейства.

Из этого количества 1037 проданных машин пришлось на стандартную версию LADA XRAY. Они были укомплектованы автоматизированной трансмиссией (АМТ или «робот»), которая работает в паре с вазовским двигателем объемом 1,8 л (122 л.с.).

Оставшиеся 658 экземпляров – это LADA XRAY Cross, оснащенные мотором Renault-Nissan 1,6 л (113 л.с.) и бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатор) Jatco. Отметим, что их реализация стартовала только в июле нынешнего года.

Также напомним, что в продажах семейства LADA Vesta на долю АМТ тоже приходится всего лишь 9% от общего объема.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 – 2020 годах – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

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