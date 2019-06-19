На чем ездят жители РФ: ТОП-10 легковых автомобилей

KIA Rio хотя и является самой распространенной иномаркой в нашей стране, но при этом даже не попадает в пятерку лидеров среди всех моделей, зарегистрированных на территории РФ. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки данных парка легковых автомобилей в России на 1 июля 2019 года.

Лидирует здесь все так же седан LADA 2107 – на середину нынешнего года у нас в стране насчитывалось 1,7 млн «семерок». Второе место в этом рейтинге принадлежит еще одному вазовскому седану – LADA 2106 (1,5 млн шт.). А замыкает первую тройку внедорожник LADA 4x4 (1,2 млн шт.).

Отметим, что только у этих трех моделей парк превышает 1 млн экземпляров, а у всех остальных он ниже этой отметки. Так, в ТОП-10 здесь попадают следующие автомобили: LADA 2109 (849 тыс. шт.), LADA 2110 (828 тыс. шт.), KIA Rio (793,4 тыс. шт.), LADA 2114 (772 тыс. шт.), Hyundai Solaris (766,2 тыс. шт.), Ford Focus (746,6 тыс. шт.) и LADA 2105 (723,3 тыс. шт.).

Напомним также, что по состоянию на 1 июля 2019 года в России числится в общей сложности чуть более 44 млн легковых автомобилей.