Renault в сентябре увеличила продажи в России на 28%

Российские дилеры Renault в сентябре реализовали 13326 автомобилей – на 28% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам девяти месяцев 2019 года продажи Renault на российском рынке составили 102479 машин, что на 1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,1% против 8,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал седан Logan – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 3177 потребителей (рост в 2,8 раза). Второе место в модельном ряду Renault занял кроссовер Duster, разошедшийся в количестве 3137 единиц (-17%). Третий результат среди моделей Renault показал хэтчбек Sandero – 2742 реализованных автомобиля (+11%). Продажи кроссовера Kaptur составили 2108 машин, что на 22% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Renault Россия совместно с ГК «АТС» представили прототип седана Renault Logan с газобаллонной установкой. Автомобиль построен на базе серийной модели в комплектации Life с двигателем 1,6 л в паре с механической трансмиссией. Как отмечается, эта версия наиболее востребована транспортным сектором, который является драйвером перехода на газомоторное топливо (CNG) с целью снижения расходов, поэтому именно она была выбрана в качестве подготовки прототипа.

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