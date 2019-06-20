ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам сентября

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в сентябре остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 6408 автомобилей, что на 9% выше показателя годичной давности.

На второе место вышел внедорожник LADA 4x4, на котором остановили свой выбор 3218 покупателей (+1%). Третью строчку занял кроссовер Volkswagen Tiguan с показателем 3192 проданных автомобиля, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Renault Duster, разошедшийся тиражом 3137 экземпляров (-17%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз Nissan Qashqai, чьи продажи составили 3111 машин (+31%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам сентября также вошли KIA Sportage (3063 шт., +25%), Mitsubishi Outlander (2412 шт., +13%), Mazda CX-5 (2349 шт., +24%), Skoda Kodiaq (2297 шт., +3%) и Nissan X-Trail (2290 шт., -4%).

Стоит отметить, что по итогам девяти месяцев 2019 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 51969 реализованных машин (+5%). Далее следуют Renault Duster, разошедшийся в количестве 27649 единиц (-13%) и KIA Sportage, продажи которого составили 26068 автомобилей (+6%).

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