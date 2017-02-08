GM-АВТОВАЗ открыл новый дилерский центр в Московской области

Компания «Мэйджор Авто» присоединяется к сети официальных дилеров GM-АВТОВАЗ и открывает продажи внедорожника Chevrolet Niva в г.Красногорск (Московская область). В настоящее время дилерская сеть GM-АВТОВАЗ включает официальных дилеров в 82 городах России, сообщает пресс-служба СП.

По итогам восьми месяцев 2019 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 13770 автомобилей (-25%). В результате внедорожник от GM-АВТОВАЗ вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей в России, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, ранее GM-АВТОВАЗ начал производство внедорожников Chevrolet Niva в новой бюджетной комплектации SL (Суперлайт). Цена автомобиля в этой версии составляет от 523 тыс. 800 рублей. Напомним, до появления новой комплектации SL стоимость внедорожника Chevrolet Niva составляла от 680 тысяч до 810 тыс. рублей, без учета спецпредложений.

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