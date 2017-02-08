GM-АВТОВАЗ открыл новый дилерский центр в Московской области

сегодня, 15:55 368 0

GM-АВТОВАЗ открыл новый дилерский центр в Московской области

Обзор автомобильного рынка России
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Компания «Мэйджор Авто» присоединяется к сети официальных дилеров GM-АВТОВАЗ и открывает продажи внедорожника Chevrolet Niva в г.Красногорск (Московская область). В настоящее время дилерская сеть GM-АВТОВАЗ включает официальных дилеров в 82 городах России, сообщает пресс-служба СП.

По итогам восьми месяцев 2019 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 13770 автомобилей (-25%). В результате внедорожник от GM-АВТОВАЗ вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей в России, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, ранее GM-АВТОВАЗ начал производство внедорожников Chevrolet Niva в новой бюджетной комплектации SL (Суперлайт). Цена автомобиля в этой версии составляет от 523 тыс. 800 рублей. Напомним, до появления новой комплектации SL стоимость внедорожника Chevrolet Niva составляла от 680 тысяч до 810 тыс. рублей, без учета спецпредложений.

Полный список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: дилеры chevrolet niva gm-автоваз

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