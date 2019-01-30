За два года минимальная цена Skoda Octavia выросла на 179 тысяч рублей

сегодня, 11:00 54 0

Skoda Octavia

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Продолжая исследовать динамику цен на бестселлеры российского авторынка, эксперты «Цена Авто» составили график изменения стоимости лифтбека Skoda Octavia за последние два года (начиная с сентября 2017-го). Как оказалось, за это время минимальная цена* модели выросла на 179 тыс. рублей.

Сегодня цена на Skoda Octavia 2019 производственного года в начальной комплектации Active с двигателем 1,6 л (110 л.с.) и МКП начинается от 1 119 тыс. руб. Топовая версия Style двигателем 1,8 л (180 л. с.) и АТ предлагается за 1 578 тыс. руб. 

Сколько может стоить Skoda Octavia (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто». 

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены skoda skoda octavia

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