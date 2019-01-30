За два года минимальная цена Skoda Octavia выросла на 179 тысяч рублей

Продолжая исследовать динамику цен на бестселлеры российского авторынка, эксперты «Цена Авто» составили график изменения стоимости лифтбека Skoda Octavia за последние два года (начиная с сентября 2017-го). Как оказалось, за это время минимальная цена* модели выросла на 179 тыс. рублей.

Сегодня цена на Skoda Octavia 2019 производственного года в начальной комплектации Active с двигателем 1,6 л (110 л.с.) и МКП начинается от 1 119 тыс. руб. Топовая версия Style двигателем 1,8 л (180 л. с.) и АТ предлагается за 1 578 тыс. руб.

Сколько может стоить Skoda Octavia (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций