Названы сроки появления нового Land Rover Defender в России

Компания Land Rover планирует начать российские продажи внедорожника Defender нового поколения во второй половине 2020 года. Об этом Autonews.ru сообщил официальный представитель бренда. Старт продаж начнется ориентировочно осенью 2020 года. Автомобилю еще предстоит получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Напомним, мировая премьера Land Rover Defender нового поколения состоялась в сентябре на Франкфуртском автосалоне. Новинка будет предлагаться в комплектациях Standard, S, SE, HSE и Defender X. Эксклюзивная версия First Edition будет доступна в течение первого года производства.

Новая архитектура D7x от Land Rover создана на базе легкой полностью алюминиевой монококовой конструкции. Новый Defender получит широкую линейку передовых бензиновых и экологичных дизельных двигателей, к которой в следующем году присоединится версия подзаряжаемого гибрида (PHEV).

Новый Defender, оснащенный постоянным полным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой, способен буксировать прицепы массой до 3500 кг и выдерживать максимальную статическую нагрузку на крышу в 300 кг.

Defender также стал первым Land Rover, получившим передовую технологию Configurable Terrain Response, которая позволяет владельцам настроить целый ряд систем, чтобы максимально точно соответствовать любым условиям. Новый режим «Брод» оптимизирует характеристики автомобиля для преодоления бродов и тем самым гарантирует уверенность водителя при форсировании водных преград. Благодаря передовым решениям, Defender гарантирует максимальную глубину преодолеваемого брода до 900 мм.

Высокофункциональный дизайн салона дополнен, в частности, инновационной мультимедийной системой Pivi Pro. Кроме того, технология обновления беспроводным путем (SOTA) с 14 бортовыми электронными модулями позволяет владельцам Defender получать последние версии программного обеспечения в любой точке планеты.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».