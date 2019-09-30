Британский авторынок в сентябре показал рост на опасениях «жесткого» Brexit

Британский авторынок в сентябре увеличился на 1,3% и составил 343255 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), рост продаж отчасти обусловлен низкой базой прошлого года, вызванной вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе.

Тем не менее, сентябрьский результат оказался хуже ожиданий, что связано с политической и экономической нестабильностью из-за условий выхода Великобритании из Евросоюза. По итогам девяти месяцев 2019 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 1 млн 910 тыс. 820 единиц (-2,5%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в сентябре стал Ford, реализовавший 32522 автомобиля (-2,4%). Второе место занял Mercedes-Benz, продажи которого составили 30398 машин (+0,8%). Третий результат показал BMW – 27834 проданных автомобиля (-0,4%). Замыкают пятерку лидеров местный Vauxhall (27403 шт., -5%) и Volkswagen (19632 шт., +20,6%).

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