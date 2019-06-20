Продажи автомобилей KIA с пробегом в сентябре выросли на 21%

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам сентября реализовали 717 таких машин, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом. За девять месяцев 2019 года было реализовано 5833 сертифицированных автомобиля KIA с пробегом (+26%), сообщает пресс-служба компании. К началу октября 2019 года 108 официальных дилеров KIA в России работают по программе «KIA Уверен».

Напомним, в рамках программы «KIA Уверен» продаются только автомобили KIA в возрасте до 5 лет и с пробегом до 150 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера KIA, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

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