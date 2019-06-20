LADA Granta в сентябре осталась самой продаваемой моделью в России

По итогам сентября самой продаваемой моделью в России остается LADA Granta, равно как и за девять месяцев 2019 года в целом. Об этом свидетельствуют официальные данные продаж, опубликованные автопроизводителями.

Так, реализация LADA Granta в сентябре выросла на 13% и составила 11208 автомобилей. Второе место занимает LADA Vesta с показателем 9452 машины (+4%). Третий результат показал KIA Rio – 7758 реализованных автомобилей (-2%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 6408 экземпляров (+9%).

В целом лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в сентябре 31516 автомобилей LADA (+1%). Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 19194 машины (+2%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 16050 проданных автомобилей, что соответствует уровню прошлого года.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».