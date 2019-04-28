Газовым автомобилям могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам

Российское газовое общество направило в правительство законопроект, предполагающий право бесплатного проезда по платным трассам для монотопливных газомотроных автомобилей. Кроме того, от платы за пользование федеральными дорогами могут быть освобождены газомоторные грузовики. Об этом агентству "ТАСС" сообщили в пресс-службе организации, добавив, что законопроект разработан РГО совместно с отраслевыми экспертами и компаниями.

Кроме того, в Российском газовом обществе подготовили два дополнительных законопроекта по развитию газомоторки в России. Согласно первому, допускается предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка юридическому лицу для размещения газомоторных автозаправочных станций, а также для размещение объектов по производству СПГ. Во втором законопроекте речь идет о дополнительном информировании потребителей об энергоэффективности транспортных средств на газомоторном топливе и организации выставок такого транспорта.

Как сообщал ранее председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, количество газовых заправок в России в 2024 году может вырасти почти до 1 тысячи единиц. Он напомнил, что, начиная с 2019 года, выделяются средства из федерального бюджета для субсидирования строительства газозаправочных станций. В текущем году такую бюджетную поддержку получат 17 регионов на общую сумму порядка 3,3 млрд рублей, в 2020 году - будет 27 субъектов РФ. Субсидия составляет порядка 40 млн рублей на одну заправку. При средней стоимости строительства одной заправки в 80-100 млн рублей, субсидия может покрыть почти половину затрат.

Российские автопроизводители к настоящему времени наладили выпуск широкой линейки техники на природном газе - более 220 моделей. Это, в частности, пассажирский транспорт, грузовая и специальная техника.

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