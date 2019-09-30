Итальянский авторынок в сентябре вернулся к росту

Автомобильный рынок Италии в сентябре увеличился на 13,4% и составил 142136 машин. Таким образом, после августовского падения продаж вновь зафиксирован положительный результат. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), рост продаж отчасти обусловлен низкой базой прошлого года, вызванной вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе. По итогам девяти месяцев 2019 года реализация автомобилей в Италии снизилась на 1,6% и составила 1 млн 467 тыс. 668 единиц.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в сентябре реализовал 19393 машины (+3,4%). Второе место занимает Volkswagen, чьи продажи выросли на 44,2% и составили 14075 единиц. На третьей строчке идет Ford с показателем 9511 реализованных автомобилей (-39,1%). Замыкают пятерку лидеров Opel (8552 шт., +20,9%) и Peugeot (7931 шт., +0,6%).

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