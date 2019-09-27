Volvo в сентябре увеличила продажи в России на 8%

сегодня, 11:43 1060 0

Volvo в сентябре увеличила продажи в России на 8%

Обзор автомобильного рынка России
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Российские дилеры Volvo в сентябре реализовали 975 автомобилей, что на 7,9% выше показателя годичной давности. По итогам девяти месяцев 2019 года продажи Volvo составили 5896 машин – на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в сентябре стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, разошедшийся в количестве 364 единицы (+37,9%). Второй результат по объему продаж показал компактный кроссовер ХС40, на котором остановил свой выбор 251 покупатель (+68,5%). Замыкает тройку лидеров Volvo полноразмерный кроссовер ХС90 – в прошлом месяце было реализовано 214 таких машин (-30,7%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Volvo начали выдавать клиентам первые автомобили Volvo S60, заказы на которые принимаются с конца мая. На сегодняшний день предзаказы составляют почти 30% от общей квоты для российского рынка на этот год.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи премиум-марки volvo

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