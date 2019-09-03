Новые модели ГАЗ на природном газе поступят в продажу во второй половине 2020 года

Горьковский автозавод представил на Петербургском международном газовом форуме новые модификации автомобилей: микроавтобус «ГАЗель Next 4.6» с двигателем Evotech 3.0 CNG и среднетоннажник «ГАЗон Next 10 LNG/CNG» с двигателем ЯМЗ-534. Оба представленных автомобиля – это предсерийные экземпляры. Продажи автомобилей в дилерской сети ГАЗ начнутся во второй половине 2020 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«ГАЗон Next 10 LNG/CNG» предназначен для интенсивной эксплуатации на маршрутах с большими пробегами. Основная топливная система автомобиля работает на LNG (liquefied natural gaz) – сжиженном природном газе (метане), охлажденном до температуры минус 162 градуса. LNG-бак представляет из себя термос, предназначенный для максимально долгого поддержания низкой температуры топлива. Дополнительная топливная система работает на CNG (compressed natural gaz) – сжатом природном газе. Заправочный объем бака LNG – 220 л, объем баллонов CNG – 40 куб. м. Общий запас хода автомобиля на одной заправке – 900 км (700 км – на LNG, 200 км – на CNG).

На автомобиль установлен газовый двигатель ЯМЗ-534. Максимальная мощность мотора – 170 л.с., максимальный крутящий момент – 600 Нм. Максимальная скорость автомобиля – 105 км/ч. При сравнимых объемах топливного бака LNG обеспечивает в 3 раза больший запас хода, чем CNG. В связи с этим эксплуатация таких автомобилей наиболее выгодна при больших ежедневных пробегах.

Микроавтобус «ГАЗель Next 4.6 CNG» рассчитан на перевозу 22 пассажиров (19 сидячих и 3 стоячих места). В автомобиле установлен модернизированный газово-бензиновый двигатель EvoTech 3.0. Увеличение рабочего объема силового агрегата до 3 л (по сравнению с 2,7 л у предыдущей версии двигателя – EvoTech 2.7), применение чугунного блока цилиндров, новых коленчатого и распределительного валов, поршня и головки цилиндров и другие технические изменения позволили снизить теплонагруженность и повысить стабильность работы силового агрегата при высоких температурах. Мощность двигателя увеличена до 122 л.с. при движении на бензине (при движении на сжатом газе – 107 л.с.), а максимальный крутящий момент – до 250 Нм (220 Нм при движении на сжатом газе).

Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет снизить топливные затраты на 40-50% (в зависимости от величины пробега и особенностей конкретной модели) по сравнению с бензином и дизельным топливом.

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