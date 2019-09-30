Новая Skoda Octavia засветилась без камуфляжа

Компания Skoda официально представит новое, четвертое поколение своей самой продаваемой модели Octavia 11 ноября в Праге. Сейчас автомобиль проходит последние испытания на дорогах Чехии, сообщает портал Motor.ru.

Хотя изначально речь шла о публичном дебюте во Франкфурте, производитель все же решил немного сдвинуть его на середину ноября, чтобы не смещать фокус с других новинок автосалона. Octavia по-прежнему удерживает звание самого популярного автомобиля не только в линейке компании, но и одного из мировых бестселлеров.

Судя по шпионским снимкам, опубликованным чешским изданием Garaz.ch, новая Skoda Octavia все же лишится двойных фар, которые впервые появились на рестайлинговой версии третьего поколения и до сих пор вызывают неодобрение среди поклонников «Октавии». Передняя часть машины по дизайну теперь будет ближе к «старшей» модели Superb.

В моторной гамме никаких радикальных изменений не ожидается: автомобиль по-прежнему будет комплектоваться бензиновыми турбомоторами объемом от 1 л до 1.5 л, также будут доступны два «дизеля» объемом 1,6 и 2,0 л. Есть вероятность, что со сменой поколений Octavia получит гибридную модификацию.

На данный момент в России «Октавию» можно купить по цене от 1 млн 119 тыс. рублей за версию с 5-ступенчатой «механикой» и 110-сильным мотором объемом 1,6 л. Самая дорогая комплектация Style с 1,8-литровым двигателем мощностью 180 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» обойдется минимум в 1 млн 578 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года продажи Skoda Octavia в нашей стране составили 15297 автомобилей, что на 2,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Для российского рынка модель производится на мощностях Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде.

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