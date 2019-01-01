АВТОВАЗ в сентябре увеличил продажи в России на 1%

АВТОВАЗ в сентябре реализовал на российском рынке 31516 автомобилей LADA – на 1,1% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 265200 машин, что на 2,4% выше показателя годичной давности, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Бестселлером АВТОВАЗа в сентябре стала LADA Granta, чья реализация выросла на 12,8% и составила 11208 автомобилей. Второй результат по объему реализации в сентябре показала LADA Vesta – 9452 проданных машины (+4,4%). Положительную динамику продемонстрировали и коммерческие версии LADA, чьи продажи выросли на 13,8% и составили 1131 автомобиль. Это самый высокий показатель за 2019 год. Наибольшей популярностью пользуется фургон LADA Largus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре АВТОВАЗ представил лимитированную серию LADA #CLUB, которая предлагается на трех семействах автомобилей LADA: Granta, XRAY и Largus. Все модели выполнены на базе доступной комплектации Comfort и включают в себя элементы топ-версий Luxe, которые будут предложены по специальной цене.