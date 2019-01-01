Инновационный комплекс Hyundai Auto Link представлен на модели Creta

Кроссовер Hyundai Creta получил инновационный комплекс Hyundai Auto Link, расширяющий возможности владельцев автомобилей в зависимости от их предпочтений. В систему Auto Link входят охранно-телематический комплекс, устанавливаемый в автомобиль, IT-платформа для сбора и обработки данных, мобильное приложение для клиента и портал для дилера, сообщает пресс-служба корейской марки.

Комплекс предоставляет владельцу беспроводной доступ к основным функциям автомобиля через мобильное приложение на базе Apple IOS или Google Android. Фактически Auto Link превращает смартфон владельца в ключ от его автомобиля, предоставляя такие преимущества, как дистанционное управление (запуск двигателя и управление климат-контролем), определение местонахождения и дистанционный мониторинг авто (удары, эвакуация), дополнительная защита от угона и многое другое. Для удобства клиента мобильная связь с авто (сим-карта в блоке комплекса) предоплачена на три года вперед.

Автомобили, оборудованные системой Hyundai Auto Link, открывают доступ владельцам к «умному» страхованию и новому уровню сервиса в официальных дилерских центрах Hyundai.

Комплекс Hyundai Auto Link был специально разработан к запуску новой версии кроссовера Hyundai Creta – Rock Edition. Автомобиль построен на базе максимально оснащенной комплектации Style с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 149 л.с. и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Стоимость Hyundai Creta Rock Edition с передним приводом составляет за 1 млн 405 тыс. рублей, с полным приводом – 1 млн 485 тыс. рублей. С 2020 года линейка моделей Hyundai, в рамках которой он будет доступен, расширится.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».