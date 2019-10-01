Hyundai Santa Fe в сентябре показал лучший результат с начала года

Российские дилеры Hyundai в сентябре реализовали 16050 автомобилей, что соответствует результату годичной давности. По итогам девяти месяцев 2019 года продажи Hyundai также остались на прошлогоднем уровне и составили 131987 машин.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в сентябре остается компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 6408 проданных машин (+9%). На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris – в прошлом месяце было реализовано 5402 этих автомобиля (-14%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 1718 покупателей (-8%).

Далее идет среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, который показал свой лучший результат с начала года – 1090 реализованных машин (+46%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai на этот раз бизнес-седан Sonata, чьи продажи составили 723 автомобиля (-14%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре компания «Хендэ Мотор СНГ» представила лимитированную серию Hyundai Creta Rock Edition. Автомобиль построен на базе максимально оснащенной комплектации Style с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 149 л.с. и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Стоимость Hyundai Creta Rock Edition с передним приводом составляет за 1 млн 405 тыс. рублей, с полным приводом – 1 млн 485 тыс. рублей.

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