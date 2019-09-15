Tesla установила новый рекорд производства и продаж

Американский производитель электромобилей Tesla достиг новых рекордно высоких показателей производства и поставок своих машин в третьем квартале 2019 года.

Так, в отчетный период компания поставила 97 тыс. электромобилей, что на 1,9% выше показателя второго квартала на уровне 95,2 тыс. машин. В том числе поставки Model 3 составили 79,6 тыс. единиц – на 2,6% больше, чем в предыдущем квартале, сообщает агентство «Прайм».

При этом Tesla выпустила рекордные 96155 автомобилей, что на 10,5% выше, чем в апреле-июне Производство модели Model 3 достигло отметки в 79,8 тыс. машин, или на 10% больше по отношению к предыдущему кварталу.

"Кроме того, мы добились рекордного показателя чистых заказов в третьем квартале и вступаем в четвертый квартал с увеличением нашего портфеля заказов", – заявили в Tesla Motors.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре Tesla должна представить первый в своей истории электрический пикап. Он будет иметь двойную кабину, где смогут поместиться до шести человек. В стандартной модификации пикап будет оснащен двумя электрическими двигателями, которые будут передавать тягу на все колеса. Без подзарядки батарей новинка сможет проехать примерно от 650 до 800 км. Как сообщалось ранее, серийный пикап будет стоить не более 50 тыс. долларов, что сделает его одним из самых доступных в своем классе.

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