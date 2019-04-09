Nissan запускает «5 лет поддержки» на свои модели

Компания Nissan запустила пятилетнюю поддержку своих моделей на российском рынке. Она доступна в официальных дилерских центрах Nissan по всей России, сообщает пресс-служба японской марки.

Традиционно гарантия Nissan распространяется на 3 года или 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) и покрывает любые детали, узлы и агрегаты, включая элементы подвески, АКБ, хром, ксеноновые лампы. Запуская пятилетнюю поддержку, Nissan берет на себя дополнительные обязательства после окончания заводской гарантии еще 2 года или до достижения 150 тыс. км осуществлять техническое обслуживание для своих клиентов по ключевым агрегатам. «5 лет поддержки» покрывают двигатель, систему полного привода, и все доступные варианты коробок передач: механическую, автоматическую, а также вариатор X-Tronic CVT. Постгарантийное покрытие распространяется на модели Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano и Nissan Terrano, произведенные в России в 2018 и 2019 годах и приобретенные с 1 октября 2019.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года российские дилеры Nissan реализовали 41257 автомобилей Nissan, что на 18% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 3,7%, согласно данным АЕБ.

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