Haval в сентябре увеличил продажи в России в 5,5 раза

Российские дилеры Haval в сентябре реализовали 1175 автомобилей, что в 5,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам девяти месяцев 2019 года в России было продано 7024 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 3,8 раза), сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Бестселлером Haval в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6, чьи продажи в сентябре составили 611 машин. Новый кроссовер Haval F7 в прошлом месяце выбрали 334 покупателя. Как сообщалось ранее, российский завод Haval продолжает увеличивать производство Haval F7, чтобы удовлетворить растущий спрос. Также выросли продажи компактного кроссовера Haval H2, чей результат составил 137 автомобилей, а также рамного внедорожника Haval H9, разошедшегося в количестве 93 экземпляра.

На сегодняшний день модельная линейка Haval в России представлена компактным кроссовером H2, среднеразмерным кроссовером Н6, полноразмерным рамным внедорожником Н9 и новым кроссовером Haval F7, потенциальным бестселлером марки. В ближайшем будущем в России также планируется наладить выпуск еще одной новинки – молодежного кроссовера в кузове купе Haval F7x.

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