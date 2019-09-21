LADA Vesta с АМТ: только 9% от общих продаж модели

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 8 месяцев 2019 года в России было продано 6678 новых автомобилей LADA Vesta, оснащенных автоматизированной трансмиссией (АМТ). Это составляет лишь 9% от общих продаж модели.

Наибольшие предпочтения при покупке двухпедальных «Вест» россияне отдают универсалам, на долю которых пришлось 70%, что составило 4658 экземпляров: 1236 – стандартных и 3422 – в версии Cross.

Соответственно оставшиеся 30% (или 2020 единиц) – это реализованные седаны Vesta с АМТ. Причем здесь на долю кросс-седана приходится только каждый шестой (336 шт.), а остальные были проданы в обычном исполнении (1684 шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», доля продаж LADA Vesta с автоматизированной трансмиссией оказывается в несколько раз меньше, чем в целом по рынку. Так, реализация новых легковых автомобилей с АКП в России превышает 58% от общего объема, а у таких моделей, как KIA Rio и Hyundai Solaris этот показатель находится на уровне 73 – 74%.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 – 2020 годах – смотрите в «Календаре новинок».