УАЗ «Профи» получил модификацию с самосвальным кузовом

Ульяновский автозавод представил новую модификацию легкого грузовика УАЗ «Профи» с самосвальным кузовом для перевозки сыпучих грузов. Новая модификация создана совместно со специалистами фирмы «Авто-Фургон». Габариты грузовой платформы – 3090×2060×400 мм, грузоподъемность – 1100 кг, пишет портал «За рулем.РФ».

«Опрокидывание» кузова на угол до 49 градусов осуществляется с помощью мощного 4-штокового гидроцилиндра, а управляется механизм с помощью выносного пульта. В верхнем положении его можно зафиксировать механическим упором. Сама платформа усилена листовой сталью 1,5 мм. Стоимость мини-самосвала не сообщается. Цена стандартного УАЗ «Профи» начинается от 834,9 тыс. рублей.

Напомним, УАЗ «Профи» вышел на российский рынок в октябре 2017 года. На данный момент предлагается множество модификаций автомобиля: задний и полный привод, одинарная или двойная кабина, а также грузовая платформа различной ширины и вместимостью 4 или 5 европаллет. Кроме того, для УАЗ «Профи» доступны различные варианты надстроек – промтоварный фургон, изотермический фургон и рефрижератор. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году Ульяновский автозавод планирует запустить УАЗ «Профи» повышенной грузоподъемности с двускатной ошиновкой.

В декабре прошлого года Ульяновский автозавод обновил легкий коммерческий автомобиль УАЗ «Профи». У автомобиля усилена задняя подвеска путем увеличения толщины задних рессор и заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Новая шумоизоляция значительно улучшила виброакустический комфорт кабины. Изнутри на стойках кузова установлены поручни для большего удобства при посадке в машину. Также у заднеприводных версий с однорядной кабиной появилось двухместное пассажирское место с подлокотником. И теперь на УАЗ «Профи» можно заказать круиз-контроль. Для снижения расхода топлива и улучшения аэродинамических свойств автомобиля на все версии с однорядной кабиной доступен спойлер-обтекатель.

Обновленный УАЗ «Профи» оснащается 149-сильным мотором ЗМЗ-Про. В качестве дополнительного оснащения предлагаются газобаллонное оборудование, полный привод и блокировка дифференциала заднего моста.

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