Мобильный маркетинг в авторитейле: как правильно пользоваться соцсетью?

Как только человек решает, что хочет купить машину, его начинают «бомбардировать» через электронную почту, push-уведомления, видео, текстовые сообщения, и все это называется мобильный маркетинг. Кому, что и в какой форме предлагать в сети – задача нетривиальная, тем более что с каждым годом mobile сфера играет все более важную роль в нашей жизни. Ведущие игроки борются за доминирование, методы воздействия на клиента становятся все более изощренными…

О том, какие процессы происходят в мире в сфере мобильного маркетинга сегодня, на бизнес-форуме «IT-революция в автобизнесе - 2019» расскажет Александр Эрнезакс, генеральный директор digital-агентства Edsion. Опираясь на результаты исследований зарубежных агентств, используя BigData аналитику, он подробно расскажет о тенденциях и перспективах мобильного маркетинга для авторитейла.

В своем докладе Александр Эрнезакс:

- даст анализ текущей ситуации по использованию мессенджеров/соцсетей/чат-ботов в РФ, США, мире, а также проследит эту динамику за последние годы;

- расскажет об эффективности применения инструментов дилерами и автомобильными брендами в РФ и мире;

- поделится результатами исследования по использованию инструментов мобильного маркетинга в других нишах и вариантами их применения в авторитейле;

- обозначит перспективы развития мобильного маркетинга на ближайшие 5 лет.

Если вам интересно, что можно и нужно делать в авторитейле уже сейчас, чтобы быть успешным завтра, регистрируйтесь на бизнес-форум «IT-революция в автобизнесе - 2019» и задайте свой вопрос спикеру лично.